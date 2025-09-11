УФСБ выявило в колонии строгого режима пособника террористов

Как установили правоохранительные органы, осужденный исправительной колонии № 1 краевого ГУФСИН, являясь приверженцем радикальных взглядов, перевел деньги сторонникам одной из международных террористических организаций.
Следственным отделом УФСБ России по Пермскому краю по факту содействия террористической деятельности возбуждено и расследуется уголовное дело. На период следствия и суда осужденный этапирован из колонии в СИЗО.
Исправительная колония № 1 ГУФСИН по Пермскому краю расположена в Соликамске и имеет строгий режим содержания. В учреждении отбывают наказание 1,5 тыс. осужденных.