УФСБ выявило в колонии строгого режима пособника террористов

Краевыми УФСБ и ГУФСИН выявлена противоправная деятельность иностранного гражданина, отбывающего наказание в одной из исправительных колоний Пермского края. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ.

Источник: пресс-служба УФСБ по Пермскому краю

Как установили правоохранительные органы, осужденный исправительной колонии № 1 краевого ГУФСИН, являясь приверженцем радикальных взглядов, перевел деньги сторонникам одной из международных террористических организаций.

Следственным отделом УФСБ России по Пермскому краю по факту содействия террористической деятельности возбуждено и расследуется уголовное дело. На период следствия и суда осужденный этапирован из колонии в СИЗО.

Исправительная колония № 1 ГУФСИН по Пермскому краю расположена в Соликамске и имеет строгий режим содержания. В учреждении отбывают наказание 1,5 тыс. осужденных.