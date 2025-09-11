Ричмонд
В Новосибирске арестовали подростков, распыливших перцовый баллончик в трамвае

Кроме того, они ударили мужчину, который пытался пресечь их действия.

Источник: Комсомольская правда

В Новосибирске арестованы два подростка — 14 и 16 лет. Их обвиняют в хулиганстве. Об этом сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции.

По данным следствия, вечером 6 сентября они находились в трамвае № 15 возле остановки «Кирзавод», распылили перцовый баллончик в салоне и дважды ударили мужчину, который пытался пресечь их действия. После этого подростки скрылись с места происшествия.

Их задержали 8 сентября, а 9 сентября предъявили обвинение по статье о хулиганстве. Ленинский районный суд избрал меру пресечения — заключение под стражу до 3 ноября 2025 года. Постановление еще не вступило в законную силу.