Алкогольная зависимость выявлена у ребенка в Новосибирской области

По данным ведомства, мальчик был направлен на обследование органами системы профилактики в 2024 году после выявленного факта употребления спиртосодержащей продукции. Медики поставили ему наркологический диагноз. Ребенок прошел стационарное лечение и сейчас находится на индивидуальном курсе психокоррекции. Алкоголь он не употребляет, уточнила главный внештатный детский психиатр-нарколог региона Нина Кошляк.
Специалист подчеркнула, что у детей зависимость формируется быстрее, поскольку они не умеют отказываться и часто копируют поведение взрослых. Алкоголь особенно опасен для детского организма: этанол приводит к снижению когнитивных функций, а также негативно влияет на сердце и психику.