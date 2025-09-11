Ричмонд
+18°
облачность с просветами
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Алкогольная зависимость выявлена у ребенка в Новосибирской области

В Новосибирской области выявили случай алкогольной зависимости у восьмилетнего ребенка. Об этом сообщили 11 сентября в пресс-службе регионального Минздрава.

Источник: CDC

По данным ведомства, мальчик был направлен на обследование органами системы профилактики в 2024 году после выявленного факта употребления спиртосодержащей продукции. Медики поставили ему наркологический диагноз. Ребенок прошел стационарное лечение и сейчас находится на индивидуальном курсе психокоррекции. Алкоголь он не употребляет, уточнила главный внештатный детский психиатр-нарколог региона Нина Кошляк.

Специалист подчеркнула, что у детей зависимость формируется быстрее, поскольку они не умеют отказываться и часто копируют поведение взрослых. Алкоголь особенно опасен для детского организма: этанол приводит к снижению когнитивных функций, а также негативно влияет на сердце и психику.