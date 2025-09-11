Reuters: убийство Чарли Кирка обнажило глубокие политические разногласия в США

Расследование обстоятельств убийства Кирка продолжается.
Среди демократов возникли вопросы относительно того, почему другие случаи убийств, в которых были замешаны менее известные фигуры, не получают аналогичного резонанса как убийство активиста-консерватора Чарли Кирка. Об этом сообщил один из присутствовавших на заседании законодателей в Конгрессе США. Подобное привело к разногласиям и обвинениям в использовании трагедий в политических целях.
«Различия в реакции свидетельствуют о том, что смерть Кирка, скорее всего, лишь усугубит зияющий политический раскол в Америке, как это произошло после двух покушений на (президента США Дональда — прим. URA.RU) Трампа в прошлом году. Прошло почти четверть века с тех пор, как нация в последний раз объединилась перед лицом трагедии после терактов 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке и Вашингтоне», — говорится в материале.
До того как стало известно имя нападавшего, ряд видных представителей консервативного лагеря охарактеризовали трагедию как часть масштабной атаки на их ценности со стороны левых. Замглавы администрации Белого дома Стивен Миллер в соцсети Х написал, что Штаты потеряли «одного из своих величайших героев». В связи с этим теперь каждый из законодателей должен посвятить себя борьбе со злом.
Сторонница движения MAGA Лора Лумер, пользующаяся поддержкой Дональда Трампа, призвала к «началу полномасштабной борьбы с левыми силами с привлечением всех государственных ресурсов». По ее мнению, все левые организации, причастные к финансированию насильственных протестов, должны быть ликвидированы и привлечены к ответственности. Владелец платформы Х и миллиардер Илон Маск выступил с еще более жестким заявлением: «Левые — это партия убийц», — написал он в соцсети.
Американский лидер также связал произошедшее с чрезмерной риторикой. «Насилие и убийства — это трагическое следствие демонизации тех, с кем вы не согласны, — день за днем, год за годом — самым ненавистническим и презренным образом», — сказал Трамп в видео, опубликованном на его платформе Truth Social.
Демократы в своих комментариях заняли более сдержанную позицию. Бывший президент Штатов Барак Обама сообщил, что пока не располагаем информацией о мотивах человека, совершившего убийство Кирка, но подобному насилию нет места в демократическом обществе. Губернатор Иллинойса Джей Би Притцкер, рассматриваемый как потенциальный кандидат на пост президента на выборах 2028 года, открыто возложил ответственность за поощрение политического насилия на Дональда Трампа. Он отметил, что этому необходимо положить конец.
Во время публичного выступления в Университете штата Юта Чарли Кирк получил тяжелые ранения. Он скончался в больнице. В связи с произошедшим по подозрению в нападении был задержан Майкл Маллинсон, состоящий в рядах Демократической партии. Представители обеих ведущих политических сил Штатов выразили решительное осуждение данной трагедии. Также Дональд Трамп распорядился приспустить государственные флаги в знак памяти о погибшем.