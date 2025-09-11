Обманувшую пол-Москвы «королеву ставок» Викторию Логецкую признали банкротом

После того, как значительная сумма оказалась у Логецкой на руках, она внезапно перестала выходить на связь. В 2024 году некоторые потерпевшие, среди которых была и Алана Мамаева, смогли через суд вернуть свои средства. Мамаева отсудила у Логецкой два миллиона рублей, еще шесть человек вернули в совокупности более 25 миллионов.