Обманувшую пол-Москвы «королеву ставок» Викторию Логецкую признали банкротом

Только банкам блогерша задолжала порядка 10 миллионов рублей, не считая процентов.
Суд признал блогера Викторию Логецкую, которая прославилась в соцсетях как «королева ставок», банкротом после того, как она не смогла рассчитаться с многочисленными кредиторами. За долги у нее уже изъяли ипотечную квартиру.
«Известную блогерку Викторию Логецкую, которая обманула селебрити на спортивных ставках на 200 млн рублей, признали банкротом», — пишет Mash. Только банкам она задолжала порядка 10 миллионов рублей, не считая процентов. На днях суд постановил взыскать ее единственную квартиру за 10 миллионов рублей, чтобы частично покрыть долги перед кредиторами.
Логецкая активно продвигала свой telegram-канал и обещала подписчикам быстрый заработок на спортивных ставках. Основная схема заключалась в том, что Логецкая предлагала инвестировать деньги в якобы договорные боксерские бои, обещая вернуть вложенные средства с существенной прибылью. В конце 2023 года Логецкая начала активно привлекать средства у знакомых, подписчиков и даже некоторых знаменитостей. За короткое время ей удалось собрать около 200 миллионов рублей.
После того, как значительная сумма оказалась у Логецкой на руках, она внезапно перестала выходить на связь. В 2024 году некоторые потерпевшие, среди которых была и Алана Мамаева, смогли через суд вернуть свои средства. Мамаева отсудила у Логецкой два миллиона рублей, еще шесть человек вернули в совокупности более 25 миллионов.
В марте 2025 года Логецкую объявили в федеральный розыск. Однако сама она тогда публично опровергла информацию о розыске, заявив, что находится дома. В июне 2025 года рекламная компания выиграла суд против Логецкой на сумму 4,5 миллиона рублей за неоплаченную рекламу. К этой сумме добавились еще 870 тысяч рублей за пользование чужими денежными средствами и 50 тысяч рублей государственной пошлины.