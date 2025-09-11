Ричмонд
Военные РФ за последние несколько суток значительно продвинулись в ДНР

В последние дни российские войска занял и новые позиции в районе Федоровки (ДНР) и установили контроль примерно над половиной территории населенного пункта Переездное, расположенного вблизи Северска. Об этом агентству сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

Марочко заявил, что за последние несколько суток ВС РФ заняли новые позиции в Федоровке.

«За последние несколько суток ВС РФ заняли новые позиции в Федоровке в ДНР и продвинулись в населенном пункте Переездное, заняв порядка 50% поселка», — заявил Марочко. Его слова передает ТАСС.

«За последние несколько суток ВС РФ заняли новые позиции в Федоровке в ДНР и продвинулись в населенном пункте Переездное, заняв порядка 50% поселка», — заявил Марочко. Его слова передает ТАСС.

Он подчеркнул, что все части российской армии, действующие на этом направлении, продолжают выполнять задачи по освобождению Северска и расширению буферной зоны у административной границы с соседней ЛНР. Эксперт также отметил, что ВС РФ улучшили тактическое положение в районах населенных пунктов Выемка и Новоселовка.

Ранее сообщалось, что российские войска продвинулись в направлении города Димитров. Глава ДНР Денис Пушилин отметил, что ВС РФ постепенно взяли в окружение Красноармейск (Покровск), и сейчас внутри города продолжаются ожесточенные столкновения. Также в районе населенного пункта Удачное российские войска продвигаются к северу, перерезая ключевые транспортные маршруты, связывающие украинские позиции, что существенно осложняет логистику противника.

Биография Дениса Пушилина
Российский политик и глава ДНР — Денис Пушилин, чья жизнь и карьера тесно переплетены с судьбой Донбасса. За десять лет он прошел путь от общественного активиста до ключевого регионального лидера. Рассказываем об основных этапах жизни политика.
