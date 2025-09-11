Военные РФ за последние несколько суток значительно продвинулись в ДНР

Он подчеркнул, что все части российской армии, действующие на этом направлении, продолжают выполнять задачи по освобождению Северска и расширению буферной зоны у административной границы с соседней ЛНР. Эксперт также отметил, что ВС РФ улучшили тактическое положение в районах населенных пунктов Выемка и Новоселовка.