Крупную партию наркотиков на 1 млрд рублей изъяли из оборота силовики

Сотрудники УФСБ Якутии совместно с коллегами из Магаданской области накрыли крупный канал контрабанды наркотиков в регионе. Из оборота изъяли 24,5 килограммов запрещённых веществ на сумму 1 млрд рублей. Об этом сообщают в пресс-службе ведомства.