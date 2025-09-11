Крупную партию наркотиков на 1 млрд рублей изъяли из оборота силовики

Сотрудники УФСБ Якутии совместно с коллегами из Магаданской области накрыли крупный канал контрабанды наркотиков в регионе. Из оборота изъяли 24,5 килограммов запрещённых веществ на сумму 1 млрд рублей. Об этом сообщают в пресс-службе ведомства.
Шесть человек задержали в Якутии за организацию межрегионального канала поставки наркотиков. Автомобиль с крупной партией запрещенных средств остановили Мегино-Кангаласском районе республики. В нем обнаружили 45 свертков с подозрительным содержимым.
Как показала экспертиза, среди изъятого груза находились гашиш, кокаин, мефедрон и прочие запрещенные вещества. Общий вес перевозимых наркотиков составил более 24,5 кг. На черном рынке стоимость партии могла достигать 1 млрд рублей.
В отношении задержанных организаторов преступной группировки возбуждены уголовные дела. Материалы направлены в суд для рассмотрения по существу.
