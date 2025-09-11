Ричмонд
В районе Омской области объявлен режим повышенной готовности

Его ввели из-за порыва на водопроводе.

Пресс-служба МЧС по Омской области сообщила в четверг, 11 сентября 2025 года, что в районе Омской области введен режим ЧС.

«С 09 сентября 2025 года в связи с ситуацией, сложившейся из-за порывов на водопроводе в поселке Оброскино Бекишевского сельского поселения, на территории Тюкалинского района введен режим повышенной готовности», — говорится в сообщении ведомства.

Напомним, что режим повышенной готовности с 1 сентября 2025 года действует также в Нововаршавском районе в связи с выходом из строя водозаборной скважины села Черлакское.