В районе Омской области объявлен режим повышенной готовности

Пресс-служба МЧС по Омской области сообщила в четверг, 11 сентября 2025 года, что в районе Омской области введен режим ЧС.
«С 09 сентября 2025 года в связи с ситуацией, сложившейся из-за порывов на водопроводе в поселке Оброскино Бекишевского сельского поселения, на территории Тюкалинского района введен режим повышенной готовности», — говорится в сообщении ведомства.
Напомним, что режим повышенной готовности с 1 сентября 2025 года действует также в Нововаршавском районе в связи с выходом из строя водозаборной скважины села Черлакское.