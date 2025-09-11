Стало известно о новой схеме обмана россиян с покупкой дорогих телефонов

По новой схеме телефонные аферисты сообщают потенциальной жертве, что с ее банковского счета якобы были осуществлены незаконные денежные переводы на Украину. Затем с пострадавшим связывается человек, представляющийся юристом, который убеждает его приобрести современный дорогостоящий смартфон и отправить устройство по указанному адресу под предлогом получения важных документов и денежных средств.