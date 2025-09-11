Стало известно о новой схеме обмана россиян с покупкой дорогих телефонов

Телефонные мошенники начали использовать новую схему обмана, при которой представляются юристами и убеждают граждан приобретать дорогостоящие современные смартфоны. Как сообщается в материалах МВД, злоумышленники информируют жертв о якобы совершенных переводах средств на Украину с их банковских счетов, после чего подключают лже-юриста для дальнейшего развития схемы обмана.
По новой схеме телефонные аферисты сообщают потенциальной жертве, что с ее банковского счета якобы были осуществлены незаконные денежные переводы на Украину. Затем с пострадавшим связывается человек, представляющийся юристом, который убеждает его приобрести современный дорогостоящий смартфон и отправить устройство по указанному адресу под предлогом получения важных документов и денежных средств.
В полиции акцентируют внимание на том, что настоящие сотрудники правоохранительных органов или профессиональные юристы никогда не потребуют от граждан покупки техники или посещения незнакомых мест для решения проблемных вопросов. Мошенники используют этот метод исключительно для получения денежных средств от доверчивых людей, искусно маскируясь под представителей закона.
Ранее МВД уже предупреждало о схожих методах телефонного мошенничества, когда преступники представлялись сотрудниками полиции, сообщали ложную тревожную информацию и под различными предлогами принуждали граждан к переводам денежных средств. Также фиксировались случаи, когда аферисты выдавали себя за представителей образовательных учреждений и получали доступ к персональным данным через портал «Госуслуги».
