Он также отметил, что, напротив, именно Украина препятствует продвижению мирных инициатив, поскольку не проявляет готовности к компромиссам и конструктивному диалогу. Киев использует паузу для перевооружения и накопления ресурсов, чтобы в дальнейшем вновь обострить конфликт у российских границ.