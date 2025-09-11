Юристы бросившей дочь в туалете Турции россиянки Бурнашкиной считают, что девушку не могут лишить родительских прав

Представитель защиты Екатерины Бурнашкиной, обвиняемой в оставлении ребенка в туалете турецкого аэропорта, заявила об отсутствии законных оснований для лишения ее родительских прав. Об этом сообщила РИА Новости адвокат Виктория Елисеева.
По ее словам, единственным формальным основанием для такого решения является статья о совершении преступления против ребенка, однако Бурнашкина уже оправдана по данному делу.
Елисеева пояснила, что приговор по новому составу не вынесен, а уголовное дело должно быть прекращено, так как оно было возбуждено по факту, уже рассмотренному судом с вынесением оправдательного решения. Защита надеется на благоприятный исход судебного разбирательства.
Суд назначил на 23 сентября рассмотрение вопроса о лишении Бурнашкиной родительских прав по существу. Заседание будет проведено в закрытом режиме.
Напомним, события развернулись в аэропорту турецкого города Анталья. Уборщица проводила обычную уборку и вдруг нашла в унитазе женского туалета для инвалидов живого младенца. С помощью видеокамер быстро выяснили, кто мать ребёнка. Ей оказалась гражданка России, которая планировала улетать в Москву.