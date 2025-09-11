Юристы бросившей дочь в туалете Турции россиянки Бурнашкиной считают, что девушку не могут лишить родительских прав

Елисеева пояснила, что приговор по новому составу не вынесен, а уголовное дело должно быть прекращено, так как оно было возбуждено по факту, уже рассмотренному судом с вынесением оправдательного решения. Защита надеется на благоприятный исход судебного разбирательства.