В Ростове на теплоходе, следовавшем в Ливан, нашли незадекларированные запчасти

В Ростове таможенники выявили скрытый груз на борту судна.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове-на-Дону, в порту, на теплоходе, готовившемся к рейсу в Ливан, обнаружили незадекларированные товары. Об этом рассказали в Южном таможенном управлении.

По данным ведомства, специалисты во время досмотра на палубе судна в скрутке швартовых канатов нашли порядка 170 изделий, являющихся запчастями для судна. Также инспекторы обнаружили незадекларированный блок двигателя дизель-генератора.

В итоге в отношении перевозчика и капитана теплохода возбудили административные дела по статье «Недекларирование по установленной форме товаров, подлежащих таможенному декларированию».

Если в суде вину признают, то причастным могут грозить крупные штрафы.

