В Ростове на теплоходе, следовавшем в Ливан, нашли незадекларированные запчасти

В Ростове-на-Дону, в порту, на теплоходе, готовившемся к рейсу в Ливан, обнаружили незадекларированные товары. Об этом рассказали в Южном таможенном управлении.
По данным ведомства, специалисты во время досмотра на палубе судна в скрутке швартовых канатов нашли порядка 170 изделий, являющихся запчастями для судна. Также инспекторы обнаружили незадекларированный блок двигателя дизель-генератора.
В итоге в отношении перевозчика и капитана теплохода возбудили административные дела по статье «Недекларирование по установленной форме товаров, подлежащих таможенному декларированию».
Если в суде вину признают, то причастным могут грозить крупные штрафы.
Подписывайтесь на наш Telegram.
Таможенники из Ростовской области передали на нужды СВО конфискованные иномарки.
Аналитики сообщили ростовчанам о повышении стоимости ряда продуктов.
В ЦБ объяснили причины роста цен на бензин в Ростовской области.