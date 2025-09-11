В Якутии изъяли партию наркотиков на сумму около миллиарда рублей

Как уточнили в управлении, операция проходила во взаимодействии с коллегами из Магаданской области. В результате были задержаны шесть человек, подозреваемых в организации транспортировки наркотиков из центральных регионов страны на территорию Якутии. По словам представителя управления ФСБ Евдокии Бочкаревой, в отношении предполагаемого организатора и участников преступной группы возбуждены уголовные дела по статьям о незаконном производство, сбыте и пересылке наркотиков и психотропных веществ, совершенных организованной группой в особо крупном размере, а также по статье о создании преступного сообщества и участии в нем. Все уголовные дела будут рассмотрены судом.