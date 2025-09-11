В Якутии изъяли партию наркотиков на сумму около миллиарда рублей

Сотрудники ФСБ в Якутии пресекли крупный канал незаконного оборота наркотиков.
В Республике Саха (Якутия) сотрудники регионального управления ФСБ России пресекли деятельность крупного канала по незаконному обороту наркотиков. В ходе операции было изъято свыше 24 килограммов запрещенных веществ на один миллиард рублей. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
«В результате проведения оперативных мероприятий в Мегино-Кангаласском районе республики в транспортном средстве, следовавшем в Магаданскую область, обнаружены и изъяты наркотические средства общим весом более 24,5 килограмма, на сумму около одного миллиарда рублей», — отметили в УФСБ. Информацию передает РИА Новости.
Как уточнили в управлении, операция проходила во взаимодействии с коллегами из Магаданской области. В результате были задержаны шесть человек, подозреваемых в организации транспортировки наркотиков из центральных регионов страны на территорию Якутии. По словам представителя управления ФСБ Евдокии Бочкаревой, в отношении предполагаемого организатора и участников преступной группы возбуждены уголовные дела по статьям о незаконном производство, сбыте и пересылке наркотиков и психотропных веществ, совершенных организованной группой в особо крупном размере, а также по статье о создании преступного сообщества и участии в нем. Все уголовные дела будут рассмотрены судом.
Ране сотрудники Главного управления по борьбе с контрабандой Федеральной таможенной службы (ФТС) России совместно с представителями ФСБ предотвратили попытку ввоза на территорию страны крупной партии наркотических веществ общим весом 300 килограммов. Запрещенные вещества были тщательно спрятаны среди груза молдавских яблок. Грузовой автомобиль, перевозивший 21 тонну яблок, был остановлен для проведения досмотра на территории Московской области, передает «Царьград».