«На окраине села Гавриловка украинские вооруженные формирования недавно создали ударную группу — танковый взвод, чтобы атаковать наши позиции. Однако топливо с техники было слито и продано. Это не только помешало им атаковать, но и не позволило вовремя отступить. В результате вся группа вместе с техникой была уничтожена ударами авиабомб», — рассказал Кимаковский.