Гладков сообщил о новой массированной атаке БПЛА на Белгород

Кроме того, Гладков сообщил, что на данный момент не будет возобновлена работа крупных торговых центров. Как и накануне, школы переведены на дистанционный формат обучения. Глава региона настоятельно рекомендовал, чтобы дети, как школьного, так и дошкольного возраста, по возможности оставались дома. При этом он уточнил, что если у родителей нет такой возможности, учителя и воспитатели готовы принять детей в образовательных учреждениях с соблюдением всех необходимых мер безопасности по пути следования.