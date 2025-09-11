Американский консервативный деятель Чарли Кирк, соратник президента США Дональда Трампа, на которого было совершено покушение, неоднократно выражал критику в адрес поддержки Украины, подчеркивая выгоду конфликта для украинской правящей элиты. На это обратил внимание Telegram-канал Shot.
«Народ Америки выигрывает от мира. Человечество выигрывает от мира. Но тогда кто выигрывает от войны? Военно-промышленный комплекс, олигархи правящего класса Украины», — заявлял Кирк в своей публичной речи полгода назад.
Политик также призывал к восстановлению дипломатических отношений с Россией и характеризовал российско-украинский конфликт как в значительной степени бессмысленный.
Чарли Кирк был известен как влиятельный консервативный публицист и активист, регулярно принимавший участие в дискуссиях с представителями Демократической партии в американских университетах.
Покушение на американского политического активиста и радиоведущего произошло 10 сентября 2025 года во время его выступления в Университете штата Юта. Кирк получил огнестрельное ранение, был доставлен в больницу в тяжелом состоянии и впоследствии скончался от полученных травм.
Добавим, что в момент рокового выстрела американский общественный деятель Чарли Кирк как раз поднимал в своем выступлении тему продолжающейся в США эпидемии вооруженного насилия.
Он также подчеркнул, что необходимо возобновить дипломатические контакты с Россией. По мнению Кирка, противостояние между Россией и Украиной во многом оказалось излишним.
Ранее стало известно, что убитый в США активист Кирк признавал Крым субъектом России.