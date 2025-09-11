Застреленный соратник Трампа Чарли Кирк ранее критиковал помощь Украине

Покушение на американского политического активиста и радиоведущего произошло 10 сентября 2025 года во время его выступления в Университете штата Юта. Кирк получил огнестрельное ранение, был доставлен в больницу в тяжелом состоянии и впоследствии скончался от полученных травм.