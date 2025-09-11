В Каменске-Уральском медсестра обманула больницу на 200 тысяч

Излишние суммы медсестры переводили обвиняемой на карту, а та распоряжалась деньгами по своему усмотрению. Всего за 3 года она причинила ущерб больнице на 200 тысяч рублей. Женщине грозит уголовная ответственность по части 3 статьи 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения». Дело уже передано в суд на рассмотрение.