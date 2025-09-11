Ричмонд
+18°
сильный дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Каменске-Уральском медсестра обманула больницу на 200 тысяч

В Свердловской области бывшая старшая медсестра обвиняется в мошенничестве.

Источник: Комсомольская правда

Бывшая старшая медсестра ГАУЗ Свердловской области «Городская больница города Каменск-Уральский», пользуясь служебным положением, начисляла работникам стимулирующие выплаты. С 2021 по 2024 год она лично изготавливала и подписывала табели учета, указывая неверные данные о дополнительных часах и суммах стимулирующих выплат, чтобы работники получали завышенную зарплату.

— Впоследствии она передавала указанные документы для расчета оплаты труда медицинских сестер на исполнение в отдел бухгалтерии ГАУЗ Свердловской области «Городская больница г. Каменск-Уральский» с целью незаконного личного обогащения, — сообщает прокуратура Свердловской области.

Излишние суммы медсестры переводили обвиняемой на карту, а та распоряжалась деньгами по своему усмотрению. Всего за 3 года она причинила ущерб больнице на 200 тысяч рублей. Женщине грозит уголовная ответственность по части 3 статьи 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения». Дело уже передано в суд на рассмотрение.