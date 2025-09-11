В Каменске-Уральском медсестра обманула больницу на 200 тысяч

Бывшая старшая медсестра ГАУЗ Свердловской области «Городская больница города Каменск-Уральский», пользуясь служебным положением, начисляла работникам стимулирующие выплаты. С 2021 по 2024 год она лично изготавливала и подписывала табели учета, указывая неверные данные о дополнительных часах и суммах стимулирующих выплат, чтобы работники получали завышенную зарплату.
— Впоследствии она передавала указанные документы для расчета оплаты труда медицинских сестер на исполнение в отдел бухгалтерии ГАУЗ Свердловской области «Городская больница г. Каменск-Уральский» с целью незаконного личного обогащения, — сообщает прокуратура Свердловской области.
Излишние суммы медсестры переводили обвиняемой на карту, а та распоряжалась деньгами по своему усмотрению. Всего за 3 года она причинила ущерб больнице на 200 тысяч рублей. Женщине грозит уголовная ответственность по части 3 статьи 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения». Дело уже передано в суд на рассмотрение.