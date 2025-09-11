Ричмонд
Работу ряда школ и ТЦ приостановили в Белгородской области из-за атаки БПЛА

Работа крупных торговец центров и школ приостановлена в Белгородской области из-за атаки украинских беспилотников. Об этом в четверг, 11 сентября, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Губернатор отметил, что учебные заведения переведены на дистанционный формат обучения. Ситуацию в Белгородской области Гладков назвал «тяжелой».

Он добавил, что в результате атаки Вооруженных сил Украины пострадал мирный житель: мужчина получил минно-взрывную травму и осколочные ранения живота и руки.

— Дети максимально должны оставаться дома, как те, которые ходят в детские сады, так и те, которые ходят в школы, — отметил Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Днем ранее здание правительства Белгородской области подверглось атаке беспилотников. В результате удара повредились фасад и окна здания. Помимо этого, из-за падения дрона также загорелся жилой дом, возгорание локализовано.

Ранее в результате атаки украинской армией пострадали трое мирных жителей Белгорода. Гладков сообщил, что в больницу доставили мужчину с множественными колотыми ранениями и его жену с ожогом предплечья. Впоследствии глава региона опубликовал видеозапись, на которой запечатлен момент удара украинского беспилотника по автомобилю в центре города.

