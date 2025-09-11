«Хотел удивить любимую, но все пошло не плану»: житель Читы завел мотор чужого грузовика и застрял в грязи

Ричмонд
Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Бывший сотрудник предприятия угнал большегруз с территории предприятия в Чите. 28-летний мужчина пошел на это ради того, чтобы удивить свою возлюбленную. Проникнув на карьер, он завел мотор грузовика и отправился на нем на свидание. Как сообщили КП-Иркутск в полиции Забайкальского края, плохая дорога испортила все планы ухажера.

— Оперативники отследили по камерам видеонаблюдеия, что машина уехала с территории ночью. Чтобы установить угонщика, пришлось выяснить у работников организации, кто имеет доступ к участку, — уточнили в пресс-службе МВД.

Угонщика обнаружили СНТ, там парень оставил грузовик, который застрял в грязи. Мужчину задержали, он признал свою вину. Правоохранители установили, что у виновника ранее уже были проблемы с законом. Автомобиль изъяли и вернули на карьер.