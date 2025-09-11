IS: Чарли Кирк предсказал свою смерть от выстрела ещё 11 лет назад

Американский консервативный активист Чарли Кирк предсказал свою смерть от выстрела ещё 11 лет назад, он даже опубликовал соответствующий пост в социальных сетях, пишет Irish Star.
«В меня выстрелили из AR-15? Похоже на это», — написал он 22 июня 2014 года в социальной сети X*.
Многие пользователи посчитали этот пост пророческим.
Напомним, в Кирка выстрелили в среду, 10 сентября, когда он выступал в одном из университетов Юты. Пуля попала ему в шею, мужчина скончался в больнице. Как стало известно, активист выступал против помощи Украине со стороны США.
Полиция задержала двоих подозреваемых в убийстве, но позже освободила их.
*Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.