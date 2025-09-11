Последний пост убитого в США Кирка посвящен зарезанной украинской беженке

Последний пост американского активиста Чарли Кирка, который был сделан в соцсети X* за день до убийства мужчины, посвящен зарезанной в метро в США украинской беженке Ирине Заруцкой.
«Если мы хотим перемен, то на 100% нужно политизировать бессмысленное убийство Ирины Заруцкой, потому что именно политика позволила дикому монстру с 14 предыдущими преступлениями оставаться на свободе и выйти на улицу, чтобы убить ее», — написал Кирк.
Активист имел в виду то, что перед убийством девушки преступника выпустили на волю — сторонники американского президента-республиканца Дональда Трампа называют это следствием мягкой политики Демократической партии в отношении преступности.
Кирка застрелили накануне, 10 сентября, когда он выступал с речью в одном из университетов в штате Юта (мужчина скончался в больнице). Предполагаемого убийцу задержали, но после допроса отпустили, сообщали в ФБР.
Активист выступал за сотрудничество России и США, был против предоставления помощи Украине и негативно отзывался о Владимире Зеленском.
