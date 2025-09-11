Ричмонд
+18°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Последний пост убитого в США Кирка посвящен зарезанной украинской беженке

Активист высказался об убийстве Ирины Заруцкой за день до своей гибели.

Источник: Аргументы и факты

Последний пост американского активиста Чарли Кирка, который был сделан в соцсети X* за день до убийства мужчины, посвящен зарезанной в метро в США украинской беженке Ирине Заруцкой.

«Если мы хотим перемен, то на 100% нужно политизировать бессмысленное убийство Ирины Заруцкой, потому что именно политика позволила дикому монстру с 14 предыдущими преступлениями оставаться на свободе и выйти на улицу, чтобы убить ее», — написал Кирк.

Активист имел в виду то, что перед убийством девушки преступника выпустили на волю — сторонники американского президента-республиканца Дональда Трампа называют это следствием мягкой политики Демократической партии в отношении преступности.

Кирка застрелили накануне, 10 сентября, когда он выступал с речью в одном из университетов в штате Юта (мужчина скончался в больнице). Предполагаемого убийцу задержали, но после допроса отпустили, сообщали в ФБР.

Активист выступал за сотрудничество России и США, был против предоставления помощи Украине и негативно отзывался о Владимире Зеленском.

* Заблокирована в России по требованию Генпрокуратуры.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше