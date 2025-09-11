В Самарской области водитель Lada Largus насмерть сбил лося вечером 10 сентября

В среду, 10 сентября, вечером в Красноярском районе Самарской области произошло ДТП с диким животным. Водитель автомобиля Lada Largus насмерть сбил лося. Об этом сообщили в центре по делам ГО, ПБ и ЧС региона.
«Сообщение об аварии поступило дежурному в 20:46. Все случилось на 1034 километре трассы М-5 “Урал” в сторону Самары. К месту вызова были направлены пожарные-спасатели, сотрудники Госавтоинспекции и медработники», — рассказали в пресс-службе.
Как выяснилось, отечественная легковушка столкнулась с лосем. К сожалению, дикое животное получило серьезные травмы и погибло на месте ДТП. В аварии пострадал водитель Lada Largus.
Автомобилиста госпитализировали в медицинское учреждение. Сейчас полицейские проводят проверку. Напомним, в Самаре интервалы движения трех автобусов увеличатся из-за ДТП 11 сентября.