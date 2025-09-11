Из-за внезапных наводнений в популярной у туристов стране погибли минимум 15 человек

В результате внезапных наводнений в Индонезии по меньшей мере 15 человек погибли и 10 пропали без вести. Проливные дожди вызвали наводнения и оползни в восточной провинции Нуса-Тенггара и на туристическом острове Бали.
Спасатели обнаружили тела 15 человек, погибших в результате внезапного наводнения в двух провинциях Индонезии, в то время как власти заявили, что еще 10 человек пропали без вести, пишет The Guardian.
Проливные дожди, начавшиеся в понедельник, вызвали наводнения и оползни в восточной провинции Нуса-Тенггара и на острове Бали.
Спасатели в среду извлекли тела матери и ее ребенка, погребенных под слоем грязи в наиболее пострадавшей деревне Мопонго, и мужчины в соседней деревне Лока Лаба в районе Нагекео на востоке Нуса-Тенггара, сообщили официальные лица. Ранее три члена семьи были найдены мертвыми после того, как их дом был разрушен, а четыре человека пропали без вести в деревне Мопонго.
На Бали спасатели обнаружили тело женщины недалеко от рынка Бадунг в столице провинции Денпасар поздно вечером в среду, сообщил представитель Национального агентства по смягчению последствий стихийных бедствий Абдул Мухари. По его словам, спасатели ищут шесть человек, которые все еще числятся пропавшими без вести в провинции.
Ранее были обнаружены тела восьми человек, в том числе четырех человек, находившихся в здании, которое было разрушено в районе рынка Кумбасари в Южном Денпасаре, сообщил Ньоман Сидакарья, глава поисково-спасательного агентства острова Бали.
Из-за дождей реки вышли из берегов, затопив девять городов и районов Бали. Грязь, камни и деревья обрушились на деревни на склонах гор, а поднявшиеся реки затопили по меньшей мере 112 районов и привели к нескольким оползням, говорится в заявлении Балийского агентства по смягчению последствий стихийных бедствий.
На видеозаписях, опубликованных Национальным поисково-спасательным агентством, видно, как автомобили плавают в мутной воде, а солдаты и спасатели на резиновых лодках помогают детям и пожилым людям, которые вынуждены забираться на крыши затопленных домов и сооружений.
Сильное наводнение затопило тысячи домов и строений в жилых районах и туристических местах. Власти отключили электричество и водоснабжение, вынудив отели, рестораны, больницы и другие общественные учреждения использовать генераторы, сообщил губернатор острова Бали Вайан Костер.
По его словам, в 18 кварталах округов Карангасем, Джаньяр и Бадунг произошли оползни, которые разрушили по меньшей мере 15 магазинов и жилых домов и повредили несколько дорог и мостов. «Это стихийное бедствие также нанесло материальный ущерб торговцам и туристическому бизнесу», — сказал глава региона, добавив, что более 800 человек оказались во временных убежищах после того, как уровень воды в некоторых местах достиг 2,5 метров.
Глава местного агентства по смягчению последствий стихийных бедствий Агустинус Поне сообщил, что внезапные наводнения в Нагекео смыли жителей деревни и транспортные средства, проезжавшие через разрушенные деревни, и вызвали оползень, который перекрыл три дороги, в результате чего погибли по меньшей мере шесть жителей деревни, а четыре человека пропали без вести.
По словам Мухари, суровые погодные условия и пересеченная местность затрудняли спасательные работы, а наводнение в Нагекео также уничтожило два моста, два правительственных учреждения, плантацию, рисовые поля и домашний скот.
У 49-летнего Филиппа Пельтца, немецкого музыкального продюсера, который посещал Чангу на Бали, был забронирован билет на самолет, вылетающий из Денпасара в среду днем. «Ни одно такси не забирало меня, дороги были затоплены, и никто не мог проехать», — рассказал он. В конце концов он поехал в аэропорт на своем скутере, временами пробираясь на нем по пояс в воде: «Это заняло три с половиной часа, но я справился, промокший насквозь. Как всегда, балийцы помогали друг другу, паники не было». По словам немца, наводнения вновь спровоцировали продолжающиеся местные дебаты о последствиях развития туристической инфраструктуры и изменения климата: «Я посещаю Бали более десяти лет и никогда не видел такого наводнения».
Дедианс Джебарус, туроператор из Чангу, сообщил, что дом его сестры в Далунге, недалеко от Денпасара, был затоплен, но его родственники были в безопасности. По его словам, в четверг в Денпасаре светило солнце: «Сегодня все возвращается к норме».
Сильные сезонные дожди, которые идут примерно с сентября по март, часто вызывают наводнения и оползни в Индонезии, отмечает The Guardian.