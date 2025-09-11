Из-за внезапных наводнений в популярной у туристов стране погибли минимум 15 человек

У 49-летнего Филиппа Пельтца, немецкого музыкального продюсера, который посещал Чангу на Бали, был забронирован билет на самолет, вылетающий из Денпасара в среду днем. «Ни одно такси не забирало меня, дороги были затоплены, и никто не мог проехать», — рассказал он. В конце концов он поехал в аэропорт на своем скутере, временами пробираясь на нем по пояс в воде: «Это заняло три с половиной часа, но я справился, промокший насквозь. Как всегда, балийцы помогали друг другу, паники не было». По словам немца, наводнения вновь спровоцировали продолжающиеся местные дебаты о последствиях развития туристической инфраструктуры и изменения климата: «Я посещаю Бали более десяти лет и никогда не видел такого наводнения».