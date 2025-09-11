Обгоревший труп обнаружили после тушения пожара в Ленобласти

По предварительным данным, загорелись три гаража, расположенные по соседству. После устранения последствий возгорания, обнаружили труп мужчины и груду искореженного металла. Силовики предполагают, что тело принадлежит 68-летнему владельцу автомобиля «Тайота». Собственников двух других боксов устанавливают.