Обгоревший труп обнаружили после тушения пожара в Ленобласти

Крупное возгорание произошло в гаражном кооперативе во Всеволожском районе Ленобласти. На пепелище обнаружили обгоревший труп мужчины, передает 47news.
Серьёзный пожар охватил гаражные боксы в деревне Ненимяки Куйвозовского поселения Ленобласти. Площадь распространения огня достигала 308 квадратных метров. Возгорание ликвидировали на протяжении двух часов.
По предварительным данным, загорелись три гаража, расположенные по соседству. После устранения последствий возгорания, обнаружили труп мужчины и груду искореженного металла. Силовики предполагают, что тело принадлежит 68-летнему владельцу автомобиля «Тайота». Собственников двух других боксов устанавливают.
Пожар случился в полночь 10 сентября. Полностью выгорело 6 гаражей. Еще 15 боксов огонь повредил частично.
