Более 60 обысков провели по делу «Лидер Консалт». Полиция показала, как вскрывали сейфы

«Фонтанка» писала, что к крупнейшему игроку рынка иностранных трудовых ресурсов в Петербурге зашли по делу об организации незаконной миграции, совершённой организованной группой. Главное следственное управление ГУ МВД возбудило его по материалам Пограничного управления УФСБ. Как установила полиция, участники группы предоставляли рабочую силу для строительных, клининговых компаний, сервисов доставки с 2020 года, но с документами лукавили.
В главке сообщили, что в ходе расследования эксперты СПбГУ провели уникальную комплексную экспертизу, исследовав трудовую документацию иностранцев и фирм, которые выступали их работодателями. Согласно результатам, документы составлены таким образом, что юридической силы не имеют. При этом они могли быть полезны для продления сроков трудовых патентов и временного пребывания иностранцев.
«Официальными работодателями для иностранцев были подконтрольные фигурантам фирмы, управляли которыми номинальные директора. Никакую реальную хозяйственную деятельность данные аффилированные фирмы не вели и были созданы исключительно для минимизации рисков и последствий при трудоустройстве мигрантов», — сообщили в главке.
После обысков в следственные органы были доставлены десятки человек. Статус подозреваемых получили десять, они процессуально задержаны. В полиции подтвердили, что в качестве подозреваемых допрошены в том числе руководители крупной консалтинговой компании. «Фонтанка» сообщала, что на двое суток задержаны руководители ключевой компании группы «Лидер Консалт»: гендиректор «ЛК Менеджмент» Аркадий Михайлов и владелец 100% долей этой же фирмы Дмитрий Ким. Объясняться со следствием пришлось и второму совладельцу этого бизнеса Сергею Полукарову.