Более 60 обысков провели по делу «Лидер Консалт». Полиция показала, как вскрывали сейфы

После обысков в следственные органы были доставлены десятки человек. Статус подозреваемых получили десять, они процессуально задержаны. В полиции подтвердили, что в качестве подозреваемых допрошены в том числе руководители крупной консалтинговой компании. «Фонтанка» сообщала, что на двое суток задержаны руководители ключевой компании группы «Лидер Консалт»: гендиректор «ЛК Менеджмент» Аркадий Михайлов и владелец 100% долей этой же фирмы Дмитрий Ким. Объясняться со следствием пришлось и второму совладельцу этого бизнеса Сергею Полукарову.