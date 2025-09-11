Ричмонд
В Кемеровской области мужчина убил сожительницу сковородкой

Между гражданскими супругами произошел конфликт.

Источник: Аргументы и факты

В Кемеровской области 46-летнего мужчину обвинили в убийстве сожительницы во время ссоры.

По информации следствия, в селе Поломошное между гражданскими супругами вспыхнул конфликт. В ходе ссоры мужчина схватил сковороду и нанес несколько ударов по голове своей партнерше.

«Травма оказалась смертельной, и через несколько дней женщина скончалась», — сообщает СУ СКР по Кемеровской области.

Ранее в Удмуртии был задержан 40-летний мужчина, обвиняемый в убийстве своей жены. После совершения преступления он расчленил тело, вывез останки в лес и заявил в полицию об исчезновении супруги.