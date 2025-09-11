Ричмонд
На Кубани пассажирский поезд сбил насмерть пешехода

В Калининском районе 56-летний мужчина попал под поезд.

Источник: Комсомольская правда

На Кубани пассажирский поезд сбил насмерть пешехода. Все произошло в Калининском районе вечером 10 сентября.

Пассажирский поезд сообщением Архангельск-Анапа проезжал вблизи станции «Величковка». В этот момент на железнодорожных путях находился 56-летний житель станицы Калининской. В результате поезд сбил мужчину.

Пешеход от полученных травм скончался на месте происшествия.

«В настоящее время транспортными полицейскими устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки следственными органами будет принято процессуальное решение», — сообщили в пресс-службе Краснодарского линейного управления МВД России на транспорте.