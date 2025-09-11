Ричмонд
+18°
сильный дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Полицейский из ХМАО помог жителю избавиться от злых духов в квартире

Сотрудник полиции из Нижневартовска оказал помощь жителю, который пытался изгнать из квартиры злых духов. Об этом в четверг, 11 сентября, сообщил майор Роман Черевков при подаче заявки на всероссийский конкурс «Народный участковый».

Сотрудник полиции из Нижневартовска оказал помощь жителю, который пытался изгнать из квартиры злых духов. Об этом в четверг, 11 сентября, сообщил майор Роман Черевков при подаче заявки на всероссийский конкурс «Народный участковый».

По его словам, в дежурную часть неоднократно звонил местный житель и просил о помощи. Он утверждал, что в его квартире завелись злые привидения.

— Я выезжал на каждый вызов и разговаривал с заявителем, однако ничего не помогало, и мужчина оставлял сообщения практически ежедневно. Когда в очередной раз он пожаловался на присутствие потусторонних сил, мне пришлось обратиться к своему знакомому, который служил в духовной семинарии, — уточнил полицейский.

Друзья приехали к заявителю, товарищ Черевкова переоделся в рясу и провел обряд по изгнанию злых духов. Мужчина больше в полицию не обращался, добавили в пресс-службе МВД.

В прошлом году произошла похожая история, связанная с мистикой: в Великобритании 55-летняя Линзи Стир смогла сбросить 40 килограммов за год благодаря активной охоте за привидениями.