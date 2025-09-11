МВД переобъявило в розыск информатора WADA Григория Родченкова

Бывший руководитель московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков вновь объявлен в розыск в России. Об этом свидетельствуют данные базы МВД РФ. В ней указано, что Родченков разыскивается по уголовной статье. В графе особых примет отмечено, что это повторное объявление в розыск.
Сотрудники правоохранительных органов сообщили ТАСС, что причиной нового розыска могло стать возбуждение очередного уголовного дела против Родченкова. Его обвиняют в превышении должностных полномочий, создании препятствий для правосудия и незаконном обороте сильнодействующих веществ.
В сентябре 2017 года суд заочно арестовал Родченкова и включил его в список международного розыска. По уголовному делу, связанному с деятельностью Родченкова, потерпевшими признаны Министерство спорта России и Антидопинговый центр, который был ликвидирован. Родченков возглавлял этот центр с 2006 по 2015 год. В начале 2016 года он покинул Россию, переехав в США, где стал информатором Всемирного антидопингового агентства (WADA).