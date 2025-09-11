Главе СК Бастрыкину доложат о незаконной торговле алкоголем в Нижнем Новгороде

Об этом сообщили в пресс-службе силового ведомства. Речь о магазине на улице Светлоярской, где, по словам продавца, круглосуточно реализуют алкогольную продукцию без маркировки. Торговая точка, принадлежащая выходцам из зарубежных стран, вызывает серьезное недовольство у местных жителей. Люди жалуются на постоянные конфликты и беспорядки, которые устраивают покупатели. Обращения в правоохранительные органы долгое время оставались без внимания. Но теперь ситуацией заинтересовались в СК. Врио главы Следственного управления СК по Нижегородской области Александр Дыньков распорядился возбудить уголовное дело по статье 171.3 УК РФ — розничная торговля алкогольной продукцией без соответствующей лицензии. На данный момент следователи выясняют все обстоятельства произошедшего. Доклад по делу будет представлен Александру Бастрыкину.