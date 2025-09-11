В Запорожской области ВСУ ударили БПЛА по двум школьным автобусам

«В Васильевке два школьных автобуса и прилегающая территория школы стали целью для БПЛА противника. На территории школы детей и сотрудников не было, пострадавших нет», — написал он в своем Telegram-канале.
После атаки школу перевели на дистанционное обучение.
ВСУ не в первый раз наносят удары по школьным автобусам в Запорожской области. Утром 4 февраля 2025 года украинский БПЛА атаковал автобус, в котором были дети, ехавшие на учебу в Васильевку, в результате пятеро несовершеннолетних и водитель получили ранения.