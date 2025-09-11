Ричмонд
В Запорожской области ВСУ ударили БПЛА по двум школьным автобусам

МЕЛИТОПОЛЬ, 11 сентября. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины атаковали БПЛА два школьных автобуса и территорию учебного заведения в Васильевке Запорожской области, пострадавших в результате удара нет. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.

Источник: РИА "Новости"

«В Васильевке два школьных автобуса и прилегающая территория школы стали целью для БПЛА противника. На территории школы детей и сотрудников не было, пострадавших нет», — написал он в своем Telegram-канале.

После атаки школу перевели на дистанционное обучение.

ВСУ не в первый раз наносят удары по школьным автобусам в Запорожской области. Утром 4 февраля 2025 года украинский БПЛА атаковал автобус, в котором были дети, ехавшие на учебу в Васильевку, в результате пятеро несовершеннолетних и водитель получили ранения.

БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
