В Калининграде столкнулись шесть автомобилей

В Калининграде один человек пострадал при столкновении шести автомобилей.

Источник: © РИА Новости

КАЛИНИНГРАД, 11 сен — РИА Новости. Шесть автомобилей столкнулись утром в Калининграде, один человек в результате ДТП доставлен в больницу, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

«По оперативной информации, 11.09.2025 около 07.11 (8.11 мск) в городе Калининграде на улице Александра Невского произошло столкновение шести автомобилей. В результате ДТП один водитель получил телесные повреждения, доставлен в медицинское учреждение», — говорится в сообщении в Telegram- канале областного УМВД.

На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Движение в этом районе Калининграда затруднено.