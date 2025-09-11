В Калининграде столкнулись шесть автомобилей

«По оперативной информации, 11.09.2025 около 07.11 (8.11 мск) в городе Калининграде на улице Александра Невского произошло столкновение шести автомобилей. В результате ДТП один водитель получил телесные повреждения, доставлен в медицинское учреждение», — говорится в сообщении в Telegram- канале областного УМВД.