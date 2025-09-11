Мать с грудничком выпала с 6-го этажа в Ленобласти

Происшествия случилось на улице Кораблестроителей. Из окна 6-го этажа выпала 37-леттняя женщина с ребенком в руках. Пострадавших в срочном порядке госпитализировали. Женщина через час скончалась в больнице. Известно, что малыш получил серьезные телесные повреждения. За его жизнь борются врачи.