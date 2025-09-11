В Москве осудили участников хищений со счетов граждан через онлайн-банкинг

В ФСБ отметили, что злоумышленники ведут активную работу в интернет-пространстве, социальных сетях и мессенджерах WhatsApp (принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской) и Telegram с целью хищения денежных средств путем обмана или злоупотребления доверием российских граждан. В связи с этим в спецслужбе напомнили, что сотрудники правоохранительных органов, специальных служб и следственных подразделений никогда не будут звонить гражданам через WhatsApp и Telegram, предоставлять фотографии своих документов, выяснять данные паспорта и банковских карт, а также дистанционно привлекать к участию в оперативных мероприятиях.