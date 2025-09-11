Ричмонд
+18°
сильный дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Автобус сбил вставшего на дыбы мотоциклиста

В Усть-Куте Иркутской области автобус сбил вставшего на дыбы мотоциклиста, сообщает «Babr Mash».

В Усть-Куте Иркутской области автобус сбил вставшего на дыбы мотоциклиста, сообщает «Babr Mash». Пострадавший, по данным канала, находится в коме.

Камера наблюдения «поймала момент аварии на Дзержинского». На кадрах мотогонщик поднялся на одно колесо, а через секунду в него врезался микроавтобус. По словам очевидцев, мотоцикл ехал по главной дороге.

23-летнего мотоциклиста, согласно информации, госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой.

Читайте также: Россиянин угнал большегруз с карьера, чтобы съездить на свидание.