Университет долины Юта временно закрыли после убийства Чарли Кирка

Эта трагедия не является единственным случаем нападения на политиков, выступающих против предоставления помощи Киеву. В 2024 году радикально настроенный сторонник Украины предпринял попытку покушения на премьер-министра Словакии Роберта Фицо. После нападения он оказался в критическом состоянии в больнице. Также в течение того же года было зафиксировано две попытки убийства Дональда Трампа.