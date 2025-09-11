Экзамены в университете штата Юта перенесут (архивное фото).
Университет штата Юта, на территории которого был убит американский политический активист Чарли Кирк, приостановит свою работу до 15 сентября. Согласно заявлению учебного заведения, все экзамены будут перенесены, а сроки сдачи заданий студентов продлят. Администрация вуза также выразила соболезнования родственникам погибшего.
«Мы шокированы и огорчены трагической кончиной Чарли Кирка, который был гостем в нашем кампусе. Наши сердца вместе с его семьей. Кампусы Университета долины Юта будут закрыты с 11 по 14 сентября до понедельника 15 сентября. Все занятия, очные или онлайн, университетские мероприятия, работа администрации будут приостановлены», — говорится в сообщении на сайте университета.
Сторонник лидера США Дональда Трампа — Чарли Кирк, получивший смертельное огнестрельное ранение во время публичного мероприятия в учебном заведении, был известен своей критикой поддержки Украины. Он неоднократно называл президента Украины Владимира Зеленского препятствием для установления мира, а также утверждал, что тот является «марионеткой ЦРУ».
Эта трагедия не является единственным случаем нападения на политиков, выступающих против предоставления помощи Киеву. В 2024 году радикально настроенный сторонник Украины предпринял попытку покушения на премьер-министра Словакии Роберта Фицо. После нападения он оказался в критическом состоянии в больнице. Также в течение того же года было зафиксировано две попытки убийства Дональда Трампа.