Ричмонд
+18°
сильный дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Школьные автобусы стали целью для атаки ВСУ в Запорожской области

В Запорожской области целью атаки беспилотниками ВСУ стали два школьных автобуса. Об этом сообщает глава региона Евгений Балицкий.

На место прибыли оперативные службы.

В Запорожской области целью атаки беспилотниками ВСУ стали два школьных автобуса. Об этом сообщает глава региона Евгений Балицкий.

«В Васильевке два школьных автобуса и прилегающая территория школы стали целью для БПЛА противника», — написал Балицкий в своем telegram-канале. В момент атаки на территории школы не находились ни дети, ни сотрудники образовательного учреждения. Это позволило избежать жертв и пострадавших. На место прибыли оперативные службы. В связи с произошедшим было принято решение о временном переводе учащихся данной школы на дистанционный формат обучения.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше