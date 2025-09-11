Школьные автобусы стали целью для атаки ВСУ в Запорожской области

На место прибыли оперативные службы.
В Запорожской области целью атаки беспилотниками ВСУ стали два школьных автобуса. Об этом сообщает глава региона Евгений Балицкий.
«В Васильевке два школьных автобуса и прилегающая территория школы стали целью для БПЛА противника», — написал Балицкий в своем telegram-канале. В момент атаки на территории школы не находились ни дети, ни сотрудники образовательного учреждения. Это позволило избежать жертв и пострадавших. На место прибыли оперативные службы. В связи с произошедшим было принято решение о временном переводе учащихся данной школы на дистанционный формат обучения.
