Адвокаты девушки, бросившей новорождённую дочь в туалете, не увидели причин лишать её родительских прав

Напомним, эта история началась в октябре 2024 года, когда у 18-летней россиянки Екатерины Бурнашкиной начались роды в туалете аэропорта Антальи. Девушка оставила малышку в уборной и пошла на паспортный контроль. Турецкий суд приговорил Екатерину к 15 годам тюрьмы, но позже смягчил приговор и после девяти месяцев заключения девушка смогла вернуться в Россию, заявив, что хочет сама растить дочь. Позже против Бурнашкиной было возбуждено уголовное дело о покушении на убийство новорождённого. У новорождённой же появились приёмные родители, которые не хотят общаться с Екатериной.