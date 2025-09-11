Адвокаты девушки, бросившей новорождённую дочь в туалете, не увидели причин лишать её родительских прав

«Нет никаких оснований, чтобы лишать её родительских прав, надеемся, что будет вынесено решение в нашу пользу. Единственное основание, которое у них указано, — статья, что родитель совершил в отношении своего ребёнка преступление», — передаёт слова юриста РИА «Новости».
Адвокат добавила, что суд оправдал девушку, а попытка переквалифицировать дело не удалась и была обжалована. В связи с отсутствием приговора, и учитывая, что новое уголовное дело базируется на тех же фактах, которые уже были рассмотрены и по которым вынесен оправдательный приговор, оно будет закрыто. Юрист подчеркнула, что для дальнейшего преследования отсутствуют какие-либо юридические основания.
Напомним, эта история началась в октябре 2024 года, когда у 18-летней россиянки Екатерины Бурнашкиной начались роды в туалете аэропорта Антальи. Девушка оставила малышку в уборной и пошла на паспортный контроль. Турецкий суд приговорил Екатерину к 15 годам тюрьмы, но позже смягчил приговор и после девяти месяцев заключения девушка смогла вернуться в Россию, заявив, что хочет сама растить дочь. Позже против Бурнашкиной было возбуждено уголовное дело о покушении на убийство новорождённого. У новорождённой же появились приёмные родители, которые не хотят общаться с Екатериной.