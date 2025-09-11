Снайпер ВС США раскрыл, из какого оружия убили Чарли Кирка

Американского консервативного активиста Чарли Кирка убили не из AR-15 (он наиболее распространен среди гражданских), а из более мощной винтовки, считает снайпер ВС США сержант Николас Ранстад.
«Это было похоже на мощную винтовку, возможно, с продольно-скользящим затвором. Я услышал треск и увидел (на видео, — прим. ред.), как он выстрелил, поэтому я думаю о длинной винтовке. Я думаю, это был 308 затвор или 762», — рассказал Daily Mail Ранстад.
По его словам, убить Кирка было легко, потому что место, где он выступал, похоже на аквариум — убийца видел всех.
Ранстад также предположил, что стрелявший, вероятно, хотел попасть в голову Кирку, но попал в шею из-за волнения.
Напомним, в Кирка выстрелили в среду, 10 сентября, когда он выступал в одном из университетов Юты. Пуля попала ему в шею, мужчина скончался в больнице. Как стало известно, активист выступал против помощи Украине со стороны США.
Ранее стало известно, что Кирк предсказал свою смерть от выстрела ещё 11 лет назад.