Мошенники выманили у доцента нижегородского вуза 1 млн рублей

Доцент нижегородского вуза стала жертвой телефонных мошенников. Пытаясь сберечь средства, 73-летняя женщина обогатила злоумышленников на 1 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.
Сначала нижегородке поступали звонки и сообщения якобы от коллеги из бухгалтерии. После этого с ней связались псевдопредставители силовых ведомств и контролирующих организаций. В ходе общения они убедили свою жертву в том, что ее средства находятся в опасности и их нужно перевести на «безопасный» счёт.
Поверив аферистам, доцент установила мобильное приложение и перевела двумя суммами на указанные реквизиты один миллион рублей.
Возбуждено уголовное дело. Устанавливаются личности причастных к преступлению.
