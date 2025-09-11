Мошенники выманили у доцента нижегородского вуза 1 млн рублей

Сначала нижегородке поступали звонки и сообщения якобы от коллеги из бухгалтерии. После этого с ней связались псевдопредставители силовых ведомств и контролирующих организаций. В ходе общения они убедили свою жертву в том, что ее средства находятся в опасности и их нужно перевести на «безопасный» счёт.