Отец погибшего на Burning Man россиянина обратился к Трампу

Отец 34-летнего Вадима Круглова, тело которого было обнаружено на территории фестиваля Burning Man в Неваде, обратился к президенту США Дональду Трампу. Он призвал подключить ФБР к расследованию гибели сына.

Источник: Life.ru

«Я полагаюсь на профессионализм сотрудников ФБР. Зло должно быть наказано! Поэтому я обращаюсь к вам, уважаемый господин президент, и прошу вас дать распоряжение службам ФБР немедленно приступить к расследованию убийства моего сына», — цитирует kp.ru слова Игоря Круглова.

Фестиваль Burning Man («Бёрнинг Мэн») — это ежегодное недельное мероприятие, проходящее в пустыне Блэк-Рок в Неваде, США. Это не просто музыкальный фестиваль, а масштабный эксперимент по созданию временного сообщества, основанного на десяти ключевых принципах, среди которых радикальное самовыражение, участие, отказ от коммерции (внутри не используются деньги), дарение и оставление после себя нулевого следа. Кульминацией события является сожжение огромной деревянной статуи человека, что символизирует обновление и недолговечность. Мероприятие известно своими масштабными арт-инсталляциями, арт-карами, экстремальными условиями и уникальной культурой, привлекающей десятки тысяч участников со всего мира.

Напомним, ранее сообщалось, что 37-летний уроженец Омска Вадим Круглов лишился жизни прямо во время фаер-шоу на фестивале Burning Man в Соединённых Штатах. Полиция обнаружила тело россиянина в луже крови. Расследование осложняется отсутствием видеозаписей с места событий. Основная версия следствия — убийство.

