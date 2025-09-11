За сутки два случая выхода медведя зафиксировали недалеко от Усть-Илимска. Жительница СНТ «Гидростроитель», которое находится в 22 километрах от города, увидела на участке, как медведь ест облепиху. Чуть позже в полицию позвонил мужчина и также рассказал, что бурый объедает куст облепихи. Об этом КП-Иркутск сообщили в ГУ МВД России по Иркутской области.