Два случая выхода медведя зафиксировали недалеко от Усть-Илимска

В обоих случаях животное объедало кусты облепихи.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

За сутки два случая выхода медведя зафиксировали недалеко от Усть-Илимска. Жительница СНТ «Гидростроитель», которое находится в 22 километрах от города, увидела на участке, как медведь ест облепиху. Чуть позже в полицию позвонил мужчина и также рассказал, что бурый объедает куст облепихи. Об этом КП-Иркутск сообщили в ГУ МВД России по Иркутской области.

— Полицейские незамедлительно приехали на место происшествия, но не нашли там дикого зверя, — пояснили в пресс-службе полиции.

По словам заявителей, медведь ушел в лес. Правоохранители провели с мужчиной и женщиной разъяснительную работу, напомнив о правилах личной безопасности и о том, как действовать, если хищник появится снова.

Ранее КП-Иркутск рассказала, что за девять дней в Иркутской области отстреляли 15 медведей, которые вышли к людям.