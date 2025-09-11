Мошенники получили до 14 лет за хищение средств с приложений умерших абонентов

Ранее силовики задержали в столице 13 человек, подозреваемых в обмане пенсионеров на 1,5 миллиона рублей. Злоумышленники приходили домой к жертвам, представляясь сотрудниками энергосбытовой компании или организации — производителя пластиковых окон. Они вводили в заблуждение пенсионеров и убеждали их в необходимости замены оконной фурнитуры или установки нового электрооборудования.