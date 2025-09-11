Ричмонд
Мошенники получили до 14 лет за хищение средств с приложений умерших абонентов

Аферисты, похитившие более 50 миллионов рублей с мобильных приложений умерших абонентов, получили от 6 до 14 лет колонии. Об этом в четверг, 11 сентября, сообщили в пресс-службе ФСБ РФ.

По данным силовиков, мошенники получили доступ к базам данных, чтобы узнать сведения о смерти умерших россиян и перевыпустить их сим-карты. Благодаря этому преступники смогли взломать мобильные приложения жертв и похитить свыше 50 миллионов рублей.

Суд приговорил обвиняемых к срокам от 6 до 14 лет лишения свободы и к штрафам в размере от 250 до 400 тысяч рублей.

— Вынесен обвинительный приговор участникам организованного преступного сообщества (ОПС), специализировавшегося на дистанционном хищении денежных средств со счетов российских граждан, — передает РИА Новости.

До этого телефонные мошенники обманули другую женщину. Жительница Москвы продала свою квартиру в столице, потому что злоумышленники убедили женщину в том, что ее сбережения якобы находятся под угрозой.

Ранее силовики задержали в столице 13 человек, подозреваемых в обмане пенсионеров на 1,5 миллиона рублей. Злоумышленники приходили домой к жертвам, представляясь сотрудниками энергосбытовой компании или организации — производителя пластиковых окон. Они вводили в заблуждение пенсионеров и убеждали их в необходимости замены оконной фурнитуры или установки нового электрооборудования.