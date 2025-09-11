Двоих мужчин с марихуаной задержали в Минске

Во время специальной программы «МАК» сотрудники наркоконтроля Московского РУВД задержали минчан 25 лет и 31 года. Мужчины занимались разведением грызунов и попугаев, а кроме этого организовали в своих квартирах помещения для выращивания конопли.
У задержанных изъяли шесть горшков с грунтом и растениями конопли, семена и предметы, используемые для их проращивания, а также приспособления для потребления наркотика. У 25-летнего жителя столицы нашли и готовые к употреблению марихуану и гашиш.
Фигуранты рассказали, что через запрещенные сайты в интернете покупали семена конопли, оборудовали дома гроубоксы и выращивали наркосодержащие растения.
В отношении фигурантов возбуждены уголовные дела.
В ГУВД добавили: ранее мужчины уже привлекались к уголовной ответственности за незаконный оборот наркотических средств.