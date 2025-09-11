Ричмонд
WSJ: Трамп выразил недовольство Нетаньяху из-за удара по Дохе

Президент США Дональд Трамп провел напряженный телефонный разговор с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху в связи с недавним авиаударом по столице Катара — Дохе. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на осведомленные источники.

Трамп был возмущен тем, что о нападении ему стало известно не от израильского руководства.

Согласно информации WSJ, Трамп прямо выразил Нетаньяху свое несогласие с решением нанести удар по Дохе, назвав его «не мудрым». Американский президент подчеркнул, что Катар является союзником США и играет важную роль как посредник в переговорах по урегулированию ситуации в секторе Газа. Трамп также был возмущен тем, что о нападении ему стало известно не от израильского руководства, а от американских военных.

В ответ на претензии американского президента Нетаньяху заявил, что у израильской стороны было «небольшое окно возможностей» для нанесения удара по целям, связанным с ХАМАС. По его словам, израильское руководство сочло необходимым воспользоваться этим шансом для обеспечения безопасности страны. Следующий телефонный разговор между Трампом и Нетаньяху прошел в более спокойной атмосфере. Президент США поинтересовался у израильского премьера, была ли атака успешной. Нетаньяху ответил, что пока не располагает полной информацией о результатах операции.

НОВОСТЬ ПО ТЕМЕОперация «Судная ассамблея»: что известно об ударах Израиля по столице Катара. Видео.

В Дохе 9 сентября прогремела серия взрывов. Вскоре после этого Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) официально подтвердила, что израильские ВВС при поддержке Службы общей безопасности нанесли удары по представителям движения ХАМАС, находившимся в Катаре. Советник премьер-министра Катара и официальный представитель МИД Маджид бен Мухаммед аль-Ансари подтвердил, что за атакой стоит Израиль. По данным МВД эмирата, в результате авиаудара погиб один сотрудник сил безопасности, еще несколько человек получили ранения. Движение ХАМАС опровергло сообщения о гибели членов своей переговорной делегации, находившейся в Дохе. При этом представители организации признали, что среди жертв атаки шесть человек, в том числе сотрудник катарских сил безопасности и сын одного из лидеров ХАМАС в секторе Газа Халиля аль-Хейи.

