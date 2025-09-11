WSJ: Трамп выразил недовольство Нетаньяху из-за удара по Дохе

В Дохе 9 сентября прогремела серия взрывов. Вскоре после этого Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) официально подтвердила, что израильские ВВС при поддержке Службы общей безопасности нанесли удары по представителям движения ХАМАС, находившимся в Катаре. Советник премьер-министра Катара и официальный представитель МИД Маджид бен Мухаммед аль-Ансари подтвердил, что за атакой стоит Израиль. По данным МВД эмирата, в результате авиаудара погиб один сотрудник сил безопасности, еще несколько человек получили ранения. Движение ХАМАС опровергло сообщения о гибели членов своей переговорной делегации, находившейся в Дохе. При этом представители организации признали, что среди жертв атаки шесть человек, в том числе сотрудник катарских сил безопасности и сын одного из лидеров ХАМАС в секторе Газа Халиля аль-Хейи.