Юная фигуристка пыталась покончить с собой из-за лишнего веса

16-летняя фигуристка чудом выжила после попытки суицида на северо-востоке столицы. Пострадавшая с тяжелыми травмами была доставлена в больницу.

Как стало известно «МК», школьница, занимавшаяся фигурным катанием с раннего детства, неожиданно заявила родителям, что больше не будет ходить на тренировки. Девушка сильно переживала, что немного поправилась за время отдыха, и не хотела, чтобы ее видели знакомые. Этот бунт разозлил мать спортсменки. Женщина заявила прогульщице, что она при любых обстоятельствах должна быть сегодня на тренировке. Небольшой спор закончился тем, что юная особа ушла в свою комнату и закрыла дверь.

Спустя десять минут родительница решила проверить дочь. Зайдя комнату, женщина увидела лишь только брошенные вещи на кровати. Подростка нашли возле дома, на газоне. Очевидцы вызвали «скорую помощь». С ранами и переломами спины, школьница была доставлена в больницу.