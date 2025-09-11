Юная фигуристка пыталась покончить с собой из-за лишнего веса

Как стало известно «МК», школьница, занимавшаяся фигурным катанием с раннего детства, неожиданно заявила родителям, что больше не будет ходить на тренировки. Девушка сильно переживала, что немного поправилась за время отдыха, и не хотела, чтобы ее видели знакомые. Этот бунт разозлил мать спортсменки. Женщина заявила прогульщице, что она при любых обстоятельствах должна быть сегодня на тренировке. Небольшой спор закончился тем, что юная особа ушла в свою комнату и закрыла дверь.