Женщина с годовалым ребенком выпала из окна шестого этажа в Петербурге

Ранее, 7 сентября, в апарт-отеле на Витебском проспекте Санкт-Петербурга было найдено тело 15-летней девушки с множественными ножевыми ранениями. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье об убийстве. По данным следствия, девушку пригласил 18-летний знакомый, между ними произошел конфликт, в ходе которого он нанес ей ножевые удары, в результате чего она скончалась на месте. После преступления молодик попытался совершить самоубийство и сейчас находится в больнице под медицинским наблюдением.