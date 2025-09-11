Подозрительный тип на крыше: начата охота за убийцей Чарли Кирка

«Когда я приехал сюда, я ожидал, что мне придется проходить через какие-то меры безопасности, но этого просто не произошло», — недоумевает очевидец Тайлер Макгеттиган в интервью NBC News. Макгеттиган прибыл на мероприятие, имея при себе действующий билет со сканируемым кодом, однако, что примечательно, его билет не был проверен, когда он вошел в амфитеатр, где Кирк должен был выступать. «Никто не проверил штрих-код или QR-код, — говорит он. — Там не было контрольно-пропускного пункта, чтобы попасть внутрь. Буквально любой мог войти, если бы захотел».