Подозрительный тип на крыше: начата охота за убийцей Чарли Кирка

Американская полиция разыскивает снайпера в черном, который, как было замечено, карабкался с крыши вскоре после того, как правый активист Чарли Кирк был смертельно ранен в шею.
На кадрах политического убийства в университете Юта-Вэлли видна фигура на крыше здания прямо напротив того места, где упал 31-летний активист консервативного движения в США, пишет Daily Mail.
Консервативный комментатор, женатый отец двоих детей, был смертельно ранен одной пулей в шею, когда в среду днем выступал перед толпой как раз по поводу массовых расстрелов.
За несколько мгновений до выстрела на крыше Лоси-центра, примерно в 200 ярдах от Кирка, была замечена неподвижная фигура в темной одежде — как раз совсем незадолго до того, как раздался выстрел.
Когда камера перемещается по толпе, видно, как убийца встает и бежит по крыше прочь, предположительно присоединяясь к толпам охваченных паникой людей, бежавших с площади.
Агенты ФБР сейчас работают с местной полицией, чтобы найти убийцу, а губернатор штата Юта Спенсер Кокс обещает поймать убийцу и предполагает, что стрелявшему грозит смертная казнь.
«Кто бы это ни сделал, мы тебя найдем». Мы будем судить тебя и привлечем к ответственности по всей строгости закона", — пригрозил губернатор стрелку.
Полиция, разыскивающая подозреваемого, арестовала на месте происшествия двух мужчин, в том числе одного, которого назвали «лицом, представляющим интерес», но оба были отпущены без предъявления обвинений, напоминает Daily Mail.
Свидетели утверждают, что не было предпринято никаких мер безопасности и документы не проверялись. Университетская полиция сообщила, что на мероприятии в кампусе, на котором присутствовало около 3000 человек, присутствовали только шесть сотрудников.
Президент Трамп назвал погибшего «мучеником за правду и свободу».
«Чарли был лучшим в Америке, а чудовище, напавшее на него, напало на всю нашу страну», — сказал президент Соединенных Штатов, прежде чем распорядиться приспустить флаги на правительственных зданиях США, включая три флага на Белом доме.
Пожилой мужчина был первоначально взят под стражу полицией после стрельбы, но позже был освобожден после того, как было подтверждено, что он не был стрелявшим. Спустя несколько часов был задержан второй «подозреваемый», однако директор ФБР Кэш Патель подтвердил, что этот человек также был освобожден после допроса, а охота на стрелка продолжалась.
Протоколы безопасности и местная полиция на мероприятии теперь сталкиваются с жесткой реакцией, поскольку появляются навязчивые кадры, на которых видно, как неизвестная фигура скрывается на крыше.
«Когда я приехал сюда, я ожидал, что мне придется проходить через какие-то меры безопасности, но этого просто не произошло», — недоумевает очевидец Тайлер Макгеттиган в интервью NBC News. Макгеттиган прибыл на мероприятие, имея при себе действующий билет со сканируемым кодом, однако, что примечательно, его билет не был проверен, когда он вошел в амфитеатр, где Кирк должен был выступать. «Никто не проверил штрих-код или QR-код, — говорит он. — Там не было контрольно-пропускного пункта, чтобы попасть внутрь. Буквально любой мог войти, если бы захотел».
Джастин Хикенс, который сказал, что находился примерно в 20 ярдах от места стрельбы, рассказал NBC, что на входе на мероприятие не было металлодетекторов. Единственной охраной, которую он заметил, была небольшая группа персонала, находившаяся рядом с самим Кирком.
Другой участник, Райдон Дешен, выразил обеспокоенность по поводу минимальной безопасности, отметив, что не было никакой проверки багажа — деталь, которая «показалась ему странной», как сообщает CNN.
Во время пресс-конференции начальник университетской полиции Джефф Лонг описал это событие как «нечто вроде чашеобразной площадки здесь, в центральном кампусе», где Кирк находился в нижней части, окруженной зданиями.
В дополнение к личной охране Кирка, в толпе уже присутствовали полицейские в штатском.
«Мы готовились к таким вещам. И вы думаете, что у вас все под контролем. И, к сожалению, такие вещи случаются. Вы пытаетесь обеспечить безопасность своей базы», — сказал Лонг. — И, к сожалению, сегодня мы этого не сделали, и из-за этого произошел этот трагический инцидент".
На другом видео, снятом в момент после стрельбы, судя по всему, из здания кампуса, можно увидеть, как кто-то бежит по той же крыше. Единственная запись, на которой запечатлен подозреваемый, была получена с камер видеонаблюдения кампуса, и власти немедленно приступили к анализу.
«У нас есть данные, которые мы анализируем, но это записи с камер наблюдения, так что вы можете догадаться, какого они качества», — сказал комиссар по общественной безопасности штата Юта Бо Мейсон.
«Мы знаем, что он был одет во все темное. Лучшего описания у нас нет», — добавил он.
Сразу после 12 часов дня Кирк отвечал на его второй вопрос о массовых расстрелах. Выступавший ответил и начал отвечать на другой вопрос, но прежде чем он успел ответить, раздался выстрел.
«Мы только что видели, как шея Чарли Кирка повернулась в сторону, и оказалось, что ему выстрелили в шею», — рассказала репортер Эмма Питтс The Guardian. — Там была кровь, сразу же появилось много крови".
Присутствовавшие на мероприятии студенты были замечены бегущими и кричащими от шока после того, как стали свидетелями кровавой сцены, развернувшейся у них на глазах.
Закари Моррис, который присутствовал на мероприятии со своей 3-летней дочерью, описал волну замешательства, за которой последовала «массовая паника» в толпе в момент выстрела. «Все, о чем я мог думать, это о том, что я должен вытащить свою дочь оттуда», — сказал отец в интервью NYT.
Сара Тьюэлл, студентка Университета Юта Вэлли, рассказала ABC News: «Кровь лилась повсюду. Мы с подругой вбежали в здание и выбежали на улицу, просто пытаясь оказаться в безопасном месте».