В Приморье мужчина оформлял пособия на несуществующих детей

Завершилось расследование уголовного дела в отношении мужчины в возрасте 29 лет. Его обвиняют в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 159.2 УК РФ - мошенничество при получении выплат, совершённое совместно с соучастниками по предварительному сговору.
«В период с сентября 2021 по июнь 2023 года мужчина, действуя совместно с соучастниками, заранее согласовал действия и обеспечил подготовку поддельных свидетельств о рождении детей. На основании этих фальшивых бумаг его сообщницы подавали обращения в органы социальной защиты и оформляли государственные пособия», — прокомментировала пресс-служба УМВД России по Приморскому краю.
От его преступных действий пострадало государство на сумму более 300 тысяч рублей. В отношении обвиняемого применена мера пресечения в виде подписки о невыезде.
Утверждённое прокурором обвинительное заключение по уголовному делу направлено в суд.