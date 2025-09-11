Ричмонд
+18°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Приморье мужчина оформлял пособия на несуществующих детей

В Приморье суду предстоит рассмотреть дело мужчины, который организовал получение пособий за несуществующих детей.

Завершилось расследование уголовного дела в отношении мужчины в возрасте 29 лет. Его обвиняют в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи  159.2 УК РФ - мошенничество при получении выплат, совершённое совместно с соучастниками по предварительному сговору.

«В период с сентября  2021  по июнь  2023  года мужчина, действуя совместно с соучастниками, заранее согласовал действия и обеспечил подготовку поддельных свидетельств о рождении детей. На основании этих фальшивых бумаг его сообщницы подавали обращения в органы социальной защиты и оформляли государственные пособия», — прокомментировала пресс-служба УМВД России по Приморскому краю.

От его преступных действий пострадало государство на сумму более 300  тысяч рублей. В отношении обвиняемого применена мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Утверждённое прокурором обвинительное заключение по уголовному делу направлено в суд.