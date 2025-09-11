В Приморье мужчина оформлял пособия на несуществующих детей

«В период с сентября 2021 по июнь 2023 года мужчина, действуя совместно с соучастниками, заранее согласовал действия и обеспечил подготовку поддельных свидетельств о рождении детей. На основании этих фальшивых бумаг его сообщницы подавали обращения в органы социальной защиты и оформляли государственные пособия», — прокомментировала пресс-служба УМВД России по Приморскому краю.