Банду автоподставщиков задержали силовики в подмосковном городе

В Мытищах задержали челнов преступной группы за автоподставы. Пятеро злоумышленников организовывали ДТП, чтоб получать страховые выплаты. Об этом информирует пресс-служба МВД России.
Пятеро правонарушителей подозреваются в преднамеренной организации аварий на дорогах с целью получения страховых компенсаций. С начала 2024 года задержанные устроили не менее 6 ДТП.
При съезде с круговой дороги они на легковых авто догоняли грузовики. Далее входили в так называемую слепую зону и подставляли под удар уже разбитые машины.
Затем злоумышленники заявляли в страховые компании о полученных повреждениях в результате ДТП с большегрузом. Таким образом им удалось получить порядка 2 миллионов рублей. В двух случаях выплаты не поступили.
Подозреваемых задержали при поддержке сотрудников Росгвардии в Московской и Волгоградской областях по месту жительства. При обысках у автоподставщиков изъяли мобильные телефоны, банковские карты и другие документы, имеющие доказательную базу. Возбуждено шесть уголовных дел. Все подозреваемые заключены под стражу.
