Банду автоподставщиков задержали силовики в подмосковном городе

Подозреваемых задержали при поддержке сотрудников Росгвардии в Московской и Волгоградской областях по месту жительства. При обысках у автоподставщиков изъяли мобильные телефоны, банковские карты и другие документы, имеющие доказательную базу. Возбуждено шесть уголовных дел. Все подозреваемые заключены под стражу.